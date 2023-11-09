إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر نسخة جديدة من عقار مونغارو لإنقاص الوزن

المصدر: أ ب

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أعلن منظمون أمريكيون الأربعاء أن نسخة جديدة من علاج مرض السكري الشهير "مونجارو" يمكن بيعها كدواء لإنقاص الوزن.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء "زيباوند" (عقار "تيرزيباتيد") من انتاج شركة إيلي ليلي للأدوية. وساعد هذا الدواء متبعي الحمية الغذائية على فقدان حوالي ربع وزن الجسم، أو 27 كيلوجراما، وفقا لدراسة حديثة.

"زيباوند" هو أحدث دواء لمرض السكري تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن، لينضم إلى "ويغوفي"، من انتاج شركة نوفو نورديسك، وهو نسخة عالية الجرعة من علاج مرض السكري"أوزمبيك".

اقرت إدارة الغذاء والدواء عقار شركة إيلي ليلي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب حالة صحية ذات صلة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري. وقالت الإدارة إن الدواء يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

في الولايات المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 100 مليون بالغ ونحو 15 مليون طفل من السمنة المفرطة.

يعمل عقار "تيرزيباتيد"، الموجود في دوائي "زيباوند" و"مونجارو"، وعقار "سيماغلوتايد" الموجود في دوائي "ويغوفي" و"أوزمبيك"، عن طريق محاكاة الهرمونات التي تبدأ بعد تناول الطعام لتنظيم الشهية والشعور بالامتلاء. كلاهما يقلد هرمونا يسمى "الببتيد-1 الشبيه بالغلوكاغون"، والمعروف باسم "جي بي إل -1″. يستهدف "تيرزيباتيد" هرمونا ثانيا يسمى "الببتيد المطلق للأنسولين المعتمد على الجلوكوز" أو "جي آي بي".

يبدو أن "زيباوند" يحفز فقدان الوزن بشكل أكبر من "ويغوفي". تمت الموافقة على "ويغوفي" لإدارة الوزن المزمن في عام 2021، وساعد الأشخاص على فقدان حوالي 15% من وزن الجسم أو 15.4 كيلوغرام، وفقا لنتائج الدراسة.

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