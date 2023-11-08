الذكاء الاصطناعي يتنبأ بتلف مفاصل اليدين

المصدر: دبي ـ البيان

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أظهر بحث جديد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدد بدقة وتتنبأ بتلف المفاصل في الأشعة السينية لليدين، للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

واستخدم الباحثون خوارزمية تعتمد على الشبكة العصبية التلافيفية تسمى «يولو»، وهو نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي مُصمم خصيصاً لاكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي في الصور، ومقاطع الفيديو، ومعروف بالسرعة والكفاءة، في معالجة الصور.

واستخدم الباحثون نسخة حديثة من «يولو في 516»، والتي أظهرت أنها أكثر دقة بنسبة 90 % في اكتشاف مفاصل اليد، والذي تم تدريبه للكشف عن المفاصل في 240 تدريباً و89 صورة شعاعية.

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