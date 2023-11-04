فيديو .. تطوير جهاز مجهري لعلاج السكري يزرع في العين

المصدر: وكالات

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طوّر باحثون سويديون زرعة عينية صغيرة ثلاثية الأبعاد لعلاج مرض السكري، وذلك عن طريق تغليف الخلايا المنتجة للأنسولين.

تم اختبار هذه التقنية بنجاح على الفئران، وهي تعمل على تعزيز شفافية العين من أجل المراقبة، ويعتبر هذا الاختراع تقدما نوعيا في العلاجات المستندة إلى الخلايا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة "ساينس تيك دايلي"، والتي توصلت إلى إمكانية تغليف خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، وتم تطوير الجهاز المطبوع الثلاثي الأبعاد بواسطة فريق من معهد "كي تي إتش" الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا.

أتاح التعاون بين معهد "كي تي إتش" الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا، إمكانية وضع الأعضاء الدقيقة وتحديدًا جزر لانغرهانس في موضعها بدقة في العين دون الحاجة إلى الغرز، فهو يوفر إمكانية العلاج القائم على الخلايا، على سبيل المثال، لعلاج مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، باستخدام العين.

تقول آنا هيرلاند، الأستاذة في قسم التكنولوجيا الحيوية في "كي تي إتش" ومعهد كارولينسكا، إن "العين مثالية لهذه التكنولوجيا لأنها لا تحتوي على خلايا مناعية تتفاعل بشكل غير مناسب في المرحلة الأولى من الزرع، تتيح شفافيتها إجراء دراسة بصرية ومجهرية لما يحدث للزرعة مع مرور الوقت.

وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، حافظ الجهاز على مكانه في الكائن الحي لعدة أشهر، وسرعان ما اندمجت الأعضاء الصغيرة مع الأوعية الدموية للحيوان المضيف وعملت بشكل طبيعي، كما صرحت هيرلاند.

وأسهم بير أولوف بيرغرين، أستاذ علم الغدد الصماء في معهد كارولينسكا، في البحث بخبرته التي امتدت لسنوات في زرع جزر لانغرهانس في الغرفة الأمامية للعين في الفئران، بحسب المصدر.

وتقول هيرلاند: "إن هذه التكنولوجيا الجديدة تتغلب على أحد العوائق أمام تطوير علاجات الخلايا، بما في ذلك علاج مرض السكري".

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