معدل التمثيل الغذائي علامة مبكرة لمرض الزهايمر

المصدر: دبي – البيان

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في دراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي كشف باحثون من معهد كارولينسكا السويدي أن زيادة معدل التمثيل الغذائي في جزء من الدماغ يسمى الحصين (هيكل يلعب دوراً مهماً في الذاكرة قصيرة المدى، ويتأثر مبكراً في العملية المرضية بالزهايمر)، يُعد التنبؤ الأول والمرحلة المبكرة من مراحل الإصابة بمرض الزهايمر.

ومن خلال تطبيق تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي لمعرفة الجينات النشطة في خلايا الحصين، خلال مراحل مختلفة من المرض، اكتشف الباحثون أن إحدى المراحل المبكرة للمرض هي زيادة معدل التمثيل الغذائي في الحصين.

يقول بير نيلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في المعهد: «يبدأ المرض في التطور قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض، لذا من المهم اكتشافه مبكراً».

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