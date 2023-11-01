أطباء يكشفون عن سبب رئيسي يبعدنا عن خطر الجنون

المصدر: البيان

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كشف الدكتور دميتري بوبوف أخصائي الأمراض النفسية، عن عدد ساعات النوم الكافية لتجنب مشكلات الصحة العقلية التي قد تؤدي إلى خطر الجنون.

ووفقا له، قلة النوم تشكل خطورة على الصحة النفسية، وتؤدي إلى ضعف الوظائف الإدراكية وانخفاض الإنتاجية.

ويقول: "إن ما يثير الاهتمام، هو أن الشخص نفسه قد لا يلاحظ لفترة طويلة أنه لا ينام الوقت الكافي، لأن الجسم يتكيف. ولكن مع ذلك، يعاني المجال المعرفي، أي الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى، كثيرا من قلة النوم، حيث تنخفض كمية المعلومات الجديدة التي يستوعبها وكذلك القدرة على التكيف بسهولة مع الظروف البيئية المتغيرة".

ويشير الطبيب، إلى أنه ينصح الإنسان البالغ القادر على العمل بالنوم 8 ساعات في اليوم. أما الطلاب الذين يدرسون ويتلقون معلومات جديدة يوميا فعليهم النوم 9 ساعات في اليوم لكي يستوعبونها.

ووفقا له، يمكن أن تؤدي قلة النوم الدائمة إلى تفاقم الاكتئاب، بحسب روسيا اليوم.

ويقول: "تؤثر قلة النوم أيضا في النظام الهرموني، و تعزز تراكم الأنسجة الدهنية، وتؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية والدورة الهرمونية لدى الإناث. كما تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مبكرا لدى الرجال، وإلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية. كما يؤدي إلى اضطراب العمليات الأيضية في الجسم، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي".

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