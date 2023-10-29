طرحها فيديو «تيك توك» وصدق عليها الأطباء.. عادة يومية تظهر تجاعيد الوجه وتغير الملامح

المصدر: البيان

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الابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بروتين العناية بالبشرة وتجنب التدخين وتناول الطعام الصحي، كلها تعليمات محفوظة لتجنب التجاعيد في الوجه، لكن هل تعلم أن شيئًا ما يبدو غير ضار تفعله كل ليلة - يمكن أن يسبب ظهور خطوط في وجهك وحتى تغيير ملامح وجهك؟

أصبحت طريقة نومك وتأثيرها على وجهك موضوعًا ساخنًا للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي. في مقطع فيديو على «TikTok» ادعت مؤثرة التجميل الأمريكية ماريان أن شكل شفتها غير المستوي كان بسبب النوم على جانبها، وهو المنشور الذي شاهده ما يقرب من 15 مليون متابع، وحصل على ما يقرب من 7000 تعليق من المتابعين، الذين أيدوا نظريتها.

ولكن على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو بعيدة ومخيفة، فهل من الممكن أن يؤدي وضع النوم إلى تغيير تناسق الوجه؟

ووفقاً لـ«دايلي ميل» الإنجليزية، فخبراء التجميل منقسمون حول صحة النظرية، فكيت كير، أخصائية الوجه السريرية ومديرة عيادة كيت كير لندن ليس لديها أدنى شك في أن طريقة النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الوجه والرقبة.

وتقول: "وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجراحة التجميلية، فإن قوى الضغط والتوتر، التي تمارس على وجوهنا أثناء النوم يمكن أن تؤدي إلى تشويه الوجه، يظهر هذا التشوه في شكل طيات وتجاعيد عندما ننام على جوانبنا أو بطوننا، قد تبدو هذه الطيات العمودية على شكل تجاعيد مؤقتة أثناء النوم غالبًا على طول الخطوط التي تمتد من الأنف إلى زوايا الشفاه، وينطبق الشيء نفسه على أماكن أخرى من الجسم، حيث لهه تأثيرات الجاذبية دورًا. تقول كيت: "الاستلقاء على جانبنا يمكن أن يؤدي إلى ظهور خطوط عمودية ملحوظة على منطقة أعلى الصدر".

وتعتقد جراح تجميل العيون الدكتورة مريم زماني أن النوم يمكن أن يلعب دورًا في عدم تناسق ملامح الوجه، فتقول: "النوم على جانبك يمكن أن يسبب ضغطًا متكررًا على منطقة معينة، مما يخلق تجاعيداً ويزيد من ظهور الخطوط والتجاعيد على جانب النوم المفضل، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم التماثل في العينين والشفتين والوجه، قد يعني هذا أن إحدى العينين لها شكل أو ارتفاع مختلف قليلاً، أو أن أحد جانبي الشفاه أقل من الجانب الآخر".

وتواصل الدكتورة زماني قائلة: "مع تقدمنا في السن، تصبح حالات عدم التناسق أكثر وضوحًا بشكل متزايد".

وعلى الرغم من أن النوم الجانبي هو الوضع الأكثر شيوعًا، فمن الواضح أن أولئك منا الذين ينامون على بطونهم يتعرضون لمضاعفات أسوأ، ويقول الدكتور دياني داي "يعتبر النوم على بطنك عمومًا وضعية النوم الأقل صحة لبشرتك، يتم ضغط الوجه على الوسادة، مما قد يسبب التجاعيد وحب الشباب نتيجة لفرك البشرة ببساطة على الوسادة، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لمنطقة أعلى الصدر، التي تتأثر بنفس الطريقة بسبب الاحتكاك بالوسادة والأغطية".

ويقول الدكتور داي: "عندما ننام على ظهورنا، فمن الواضح أنه لا يوجد أي احتكاك على الوجه". "كما أنه يسمح بتحسين الدورة الدموية، التي يمكن أن تساعد في منع تراكم السوائل في الوجه، مما يقلل من خطر الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين".

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