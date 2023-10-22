يبطئ الشيخوخة ويقاوم السرطان .. استخدامات مذهلة لـ «نوى» الكرز

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعدد فوائد الكرز الصحية والعلاجية؛ وذلك لكونه مصدراً غنياً لفيتامين أ، وفيتامين سي، والألياف، والمنغنيز، والنحاس، الأمر الذي يعزز من فوائد الكرز الصحية والعلاجية.

ومن أبرز فوائد الكرز للجسم: تنظيم ضربات القلب، التخلص من أملاح الصوديوم الزائدة في الدم، خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركب البوليفينول والبوتاسيوم. خفض مستويات الدهون الكلية في الجسم، خصوصًا الكوليسترول الضار، لاحتوائه على الفايتوستيرول. الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الوقاية من السكتة الدماغية.

ومؤخراً اكتشف علماء جامعة ولاية ميشيغان استخداما لنوى الكرز الحامض في مستحضرات التجميل للعناية بالوجه. واتضح أن مستخلص بذور الكرز يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويحسن صحة الجلد.

وتشير مجلة MDPI، إلى أن الكرز الحامض يستخدم في الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر والمخللات. وتحرق المنتجات الثانوية بما فيها النوى أو ترمى في أكوام القمامة، ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه والهواء.

وقد سعى الباحثون لإيجاد استخدام لهذه النفايات، وقرروا استخراج لب النوى ومن ثم تجفيفه في فرن وطحنه إلى مسحوق، بعدها استخلصت مواد معينة من محلوله أو مزيجه الجاف.

واتضح للباحثين أن مستخلص نوى الكرز الحامض هو مصدر غني لمضادات الأكسدة والبوليفينول. مضادات الأكسدة هي جزيئات تحارب عمليات الأكسدة في الجسم. إنها تعمل على استعادة الجزيئات التي تضررت بسبب الجذور الحرة التي تسرع الشيخوخة، وتحييدها (تقليل مستوى الإجهاد التأكسدي)، الذي يمكن أن يحدث بسبب التلوث البيئي والتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية. كما أن للبوليفينول خصائص مضادة للأكسدة. بالإضافة إلى أنها قادرة على تخفيف الالتهاب.

ولاحظ العلماء أن استخدام مثل هذا المستخلص كأحد مكونات المواد الهلامية وأقنعة الوجه يمكن أن يمنع الأمراض الجلدية والشيخوخة المبكرة والصدفية وحتى السرطان.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز