حاسبة ذكية للنجاة من السرطان

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوّر مركز ماكجو الطبي بجامعة نورث وسترن في شيكاغو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقدير فرص مريض السرطان الذي تم تشخيصه حديثاً في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، وفقاً للدراسة المنشورة بالمؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين.

وأظهر النموذج الأولي لآلة حاسبة بقاء السرطان على قيد الحياة، الذي تم تطويره باستخدام التعلم الآلي، أنه بالنسبة لكل نوع من أنواع السرطان الثلاثة التي تم اختبارها، هناك عوامل أكثر من مرحلة السرطان تؤثر بشكل كبير على بقاء المرضى على قيد الحياة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز