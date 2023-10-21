المشي يقي من مضاعفات ما بعد الجراحة

المصدر: دبي – البيان

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أظهر المرضى الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الجراحة، بغض النظر عن مدى تعقيد العملية أو حالتهم الصحية، انخفاضاً بنسبة 51% في احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة مقارنة بالمرضى الأقل نشاطاً، وفقاً لنتائج بحث تم تقديمه في المؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين.

وتحدث مضاعفات ما بعد الجراحة عادة في حوالي 30% من المرضى، وحوالي نصف جميع المضاعفات تحدث بعد مغادرة المريض للمستشفى.

وخضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط أعمارهم 57 عاماً، وشكّلت النساء 74.7% من المشاركين.

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