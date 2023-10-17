«فيتامين الشمس» قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية

المصدر: دبي - البيان

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حذر خبراء وأطباء من مخاطر تناول كميات مفرطة من فيتامين د، أو كما يعرف بفيتامين الشمس، على الصحة العامة، وفق «إكسبريس».

وأوضح روس بيري، الطبيب العام والمدير الطبي لعيادات الجلد في «كوسميديك»، أن الهيئات الصحية توصي بتناول مكملات فيتامين د يومياً طوال أشهر الخريف والشتاء. لكن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د قد يكون له مخاطر صحية، وفقاً للدكتور بيري.

وأوضح: «إن تناول الكثير من فيتامين د كمكمل على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكالسيوم في الجسم، ما يمكن أن يضعف العظام ويلحق الضرر بالقلب والكلى».

ويجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين د يومياً. وفي الواقع، 10 ميكروغرام (كمية المكملات القياسية) ستكون كافية.

وتابع بيري: «ينطبق هذا على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً. ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات أكثر من 50 ميكروغراماً، والرضع أقل من 12 شهر أكثر من 25 ميكروغراماً».

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