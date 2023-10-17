«شات جي بي» يشخّص علاج الاكتئاب أفضل من الطبيب

المصدر: دبي - البيان

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توصّل بحث جديد في مجلة طبّ الأسرة وصحّة المجتمع، إلى أنَّ «شات جي بي» أفضل من الطبيب في اتباع معايير العلاج المعترف بها للاكتئاب.

ووجد البحث أنَّ نموذج الذكاء الاصطناعي يتبع معايير العلاج دون أي من التحيُّزات المتعلقة بالجنس أو الطبقة الاجتماعية التي تظهر أحياناً في العلاقة بين طبيب الرعاية الأولية والمريض.

وطرح الباحثون سؤالاً على «تشات جي بي تي» حول ما الذي يعتقد أنه يجب على طبيب الرعاية الأولية أن يقترحه في هذه الحالة؟ وكانت الإجابات المحتملة: الانتظار اليقظ، والإحالة للعلاج النفسي، والأدوية الموصوفة.

وكانت النتيجة أنَّ نحو 4% من أطباء الأسرة أوصوا حصرياً بالإحالة للعلاج النفسي للحالات الخفيفة بما يتماشى مع التوجيهات السريرية، لكنّ شات جي بي تي 3.5، وشات جي بي تي 4، أوصيا بالإحالة للعلاج النفسي بنسبة 95% و97.5% من الحالات.

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