الدولة الأولى في العالم .. مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس «سى»

المصدر: د ب ا

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سلم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهادة "الإشهاد الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم أن مدير عام منظمة الصحة العالمية قدم التهنئة لمصر، موضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

ومن جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف، وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما ظهر من خلال المتابعة الشخصية الدقيقة منه للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لاسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر.

ووصف جبريسيوس إعلان خلو مصر من فيروس "سي" بأنه "إنجاز كبير"، وقال "إنه يوم عظيم لمصر ولتاريخ الصحة عامة". وفق ما ذكرته بوابة الأهرام.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي مع تيدروس ادهانوم جبريسيوس اليوم الإثنين بالقاهرة، عن سعادته بوجود مدير عام منظمة الصحة العالمية في مصر.

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