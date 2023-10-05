أخطرها شلل المعدة.. مضاعفات مدمرة لأدوية إنقاص الوزن

المصدر: البيان

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حذرت دراسة طبية حديثة من مضاعفات مدمرة لأدوية إنقاص الوزن قد تصل إلى التسبب بشلل المعدة.

وذكرت الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث JAMA أن أدوية إنقاص الوزن مثل Wegovy و Ozempic قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بثلاث حالات نادرة ولكن شديدة الخطورة في المعدة لدى المرضى غير المصابين بالسكري.

ووفق ملخص للدراسة نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تحظى علاجات Wegovy وOzempic والعلاجات المشابهة بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة لقدرتها على التسبب في فقدان الوزن بشكل كبير.

لكن هذه الأدوية، المعروفة باسم GLP-1s، تواجه أيضًا تدقيقًا متزايدًا بعد أن أبلغ بعض المرضى عن تعرضهم لشلل في المعدة ومرحلة خطيرة من الاكتئاب.

وتتلخص آلية عمل هذه الأدوية بإبطاء عملية الهضم لتقليل شهية الشخص ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل إذا تباطأت هذه العملية كثيرًا.

وقال الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية إن الحالات الواردة في الدراسة تشمل اضطرابًا واحدًا لم يذكر اسمه في الملصقات التحذيرية لهذه الأدوية: شلل المعدة، الذي يبطئ أو يوقف تمامًا حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل القيء المستمر.

وتشير الدراسة أيضًا إلى زيادة خطر انسداد الأمعاء، وهو اضطراب يمنع الطعام من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، والتهاب البنكرياس، الذي يشير إلى التهاب البنكرياس. تتضمن ملصقات الأدوية بالفعل تحذيرات بشأن التهاب البنكرياس وأنواع معينة من انسداد الأمعاء.

وتستند نتائج الدراسة إلى تحليل سجلات مطالبات التأمين الصحي لحوالي 16 مليون مريض أمريكي.

ونظر الباحثون على وجه التحديد إلى الأشخاص الذين لديهم تاريخ حديث من السمنة والذين تم وصفهم لعقار سيماجلوتايد أو ليراجلوتايد بين عامي 2006 و2020. واستبعدوا أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو المرضى الذين تم وصف دواء آخر لمرض السكري.

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