بولمير جديد لعلاج سرطان الدم

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء من جامعة طوكيو متروبوليتان بوليمراً جديداً، يمكنه نقل الحمض النووي البلازميد pDNA، بشكل فعال إلى الخلايا التائية، أثناء العلاج بالخلايا التائية بمستقبل المستضد الخيميري، وهو علاج رئيسي لسرطان الدم.

وبحسب البحث فإنه يمكنه إدخال الجينات إلى الخلايا التائية العائمة، وليس فقط الخلايا المثبتة على الأسطح، وهو مستقر وغير سام، ولا يستخدم الفيروسات، إنه يتفوق على مركبات البوليون التي تعتبر المعيار الذهبي في هذا المجال، مما يمهد الطريق لعلاجات جديدة.

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