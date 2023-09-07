ماذا يفعل كوب واحد من القهوة في جسمك

المصدر: البيان

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تغنى الكثير على مر التاريخ، إما بطعم القهوة أو رائحتها الطازجة، واعتبر البعض أنها واحدة من أعظم "الاختراعات" في العالم. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، أصبح كوب القهوة روتينا يوميا، حيث يحتسونه قبل حتى أن يفكروا في القيام بأي شيء في يومهم، ولآخرين فإنه لا شيء أفضل من تناوله في منتصف اليوم.

وإذا كنت واحدا من العديد من الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم، فمن المهم معرفة ما تفعله هذه العادة بجسمك، ما بين الفوائد والأضرار، بحسب مقال لموقع "إيتينغ ويل" الذي جمع الأمرين من خلال العديد من الدراسات.

1- المزيد من الطاقة

تحتوي حبوب القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، إذ يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد الأشخاص على الحصول على المزيد من الطاقة. كما ثبت أن تناول القهوة يحفز حركية القولون، أو الحركة التي تحدث بالجهاز الهضمي.

2- تحسين المزاج

يتفق العديد من محبي القهوة على أن فنجان القهوة الجيد هو تذكرة السعادة. وهناك بيانات فعلية تدعم هذه الفكرة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2019، نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية الأساسي والسريري، أن البالغين الأصحاء شهدوا تحسنا في الحالة المزاجية بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين.

وأدى شرب القهوة العادية إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل أعلى وأكثر أهمية من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

3- تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

تحتوي القهوة أيضا على عدد من مركبات البوليفينول النشطة بيولوجيا، التي قد تدعم جوانب معينة من صحتنا، بما في ذلك صحة الدماغ.

وتشير أدلة منشورة عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والخرف.

4- القلب والأوعية الدموية

وفقا لدراسة أجريت عام 2018، نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، يرتبط استهلاك القهوة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- تحسين وظيفة الغدة الدرقية

وجدت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة التغذية، وجود علاقة محتملة بين تناول الكافيين المعتدل وتحسين وظائف الغدة الدرقية بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

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