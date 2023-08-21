فوائد مذهلة لشاي الماتشا الأخضر

المصدر: البيان

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يعتبر شاي ماتشا الأخضر من أقدم تقاليد الثقافة اليابانية، وهو عبارة عن شاي أخضر مجفّف والمصنوع من أوراق الشجر الغنية بالمغذيات التي تم انتقاؤها من أطراف نباتات الكاميليا سينينسيس، تُطهى الماتشا قبل أن تصبح حبيبة إلى أن تطحن إلى مسحوق ناعم للغاية، ثم يتم تخزين المسحوق بعيداً عن الضوء والهواء من أجل الحفاظ على اللون الأخضر والخصائص المضادة للأكسدة.

شاي ماتشا الأخضر هو منشط طبيعي معتدل، يساعد الكافيين في شاي الماتشا في تحسين عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40٪ وتنظيم نسبة السكر في الدم. يطلق شاي ماتشا الكافيين في الجسم ببطء على مدى 6 إلى 8 ساعات.

8 فوائد لشرب كوب من شاي ماتشا الأخضر

1 - غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي المغذيات السحرية والأنزيمات المسؤولة عن مكافحة الآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنحنا بشرة أصغر سناً، ويمنع عدد من الأمراض المهدّدة للحياة. وهي مفيدة جدّاً للصحة، وكوب واحد فقط من شاي ماتشا الأخضر يوفر أكثر من 5 أضعاف من مضادات الأكسدة مثل أي طعام آخر غني بمضادات الأكسدة.

2- يساعد على الاسترخاء

لأكثر من ألف عام، تم استخدام شاي ماتشا الأخضر من قبل الصينيين كوسيلة للاسترخاء والتأمل، ويعود الفضل لاحتوائه على الحمض الأميني L-Theanine الموجود في الأوراق المستخدمة لصنع شاي الماتشا. يساعد L-Theanine في إنتاج موجات ألفا في الدماغ والتي تحث على الاسترخاء دون الشعور بالنعاس.



3- تعزيز الذاكرة والتركيز

من فوائد ال L-Theanine هو إنتاج الدوبامين والسيروتونين. تعمل هاتان المادتان الكيميائيتان على تحسين المزاج وتحسين الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز.



4- زيادة مستويات الطاقة والتحمل

كان المحاربون النبيلون من اليابان في العصور الوسطى والمبكرة الحديثة، يتناولون شاي ماتشا الأخضر قبل الدخول في معركة لخصائصه المنشطة. وزيادة القدرة على التحمل من وعاء شاي ماتشا الأخضر يمكن أن تدوم حتى 6 ساعات ، وبسبب تأثيرات L-Theanine ، لا يعاني الأشخاص الذين يتناولون شاي ماتشا من الآثار الجانبية المعتادة للمنشطات مثل العصبية وارتفاع ضغط الدم.



5- تخفيف الوزن

شاي ماتشا الأخضر غني بمضاد الأكسدة الذي يعرف باسم EGC يحتوي الشاي الأخضر ماتشا على ثلاثة أضعاف من هذه المضادات للأكسدة أكثر من أي نوع لآخر من الشاي الأخضر. أظهرت الأبحاث أن مادة الكاتيكين لها تأثير إيجابي على مؤشر كتلة الجسم.



6- تنظيف الجسم من السموم

خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل حصاد أوراق الشاي، يتم تغطية الكاميليا سينينسيس لحرمانها من أشعة الشمس. هذا يسبب زيادة هائلة في إنتاج الكلوروفيل في النمو الجديد لهذه النباتات. المستويات العالية الناتجة من الكلوروفيل في شاي ماتشا الأخضر لا تعطي هذا الشاي لونه الأخضر النابض الجميل فقط، بل خصائص قوية قادرة على إزالة المعادن الثقيلة والسموم الكيميائية من الجسم بشكل طبيعي.



7- تعزيز نظام المناعة

وقد تبين أن المضادات الحيوية في الشاي الأخضر ماتشا لها خصائص المضادات تعزز الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر كوب واحد من شاي ماتشا الأخضر كميات كبيرة من البوتاسيوم والفيتامينات A & C والحديد والبروتين والكالسيوم. وقد اقترحت المزيد من الدراسات حتى أن المغذيات في الماتشا قد يكون لديها القدرة على منع الفيروسات التي تهاجم الجسم بسبب نقص المناعة البشرية.



8- علاج الكوليسترول

لم يكن الباحثون متأكدين تمامًا من تأثير شاي ماتشا الأخضر على الكوليسترول، ولكن الدراسات الحديثة التي أجريت على مجموعات مختلفة أظهرت أن الأشخاص الذين يشربون شاي الماتشا على أساس منتظم لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار (LDL) بينما يظهرون في الوقت نفسه ارتفاعًا ملحوظاً في مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

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