ماهي أفضل الأطعمة للفطور؟.. "جوجل بارد" يجيب

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الحديث عن أهمية وجبة الإفطار لاينقطع خصوصا من قبل من يوصفون بخبراء التغذية.

وبعيدا عن ذلك فإن أطباء أعصاب يجمعون على أهمية وجبة الإفطار في تحسين صحة الدماغ أثناء فترة الصباح وتوفير الطاقة حتى موعد الغداء، وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.



ويوصي الأطباء بتناول أطعمة معينة في الصباح في مقدمتها الفواكه والخضراوات الطازجة والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون (خاصة الأسماك) والدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو.



البيان سألت جوجل بارد عن أفضل الأطعمة للصباح؟ فأجاب:



هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها على الإفطار، ولكن بعض أفضلها يشمل:

• الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني غنية بالألياف، والتي تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن.

الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني غنية بالألياف، والتي تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن. • البروتين: البروتين مهم للحفاظ على مستويات الطاقة وبناء العضلات. بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك تناولها على الإفطار تشمل البيض، والزبادي، والمكسرات، والبذور.

البروتين: البروتين مهم للحفاظ على مستويات الطاقة وبناء العضلات. بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك تناولها على الإفطار تشمل البيض، والزبادي، والمكسرات، والبذور. • الفواكه: الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها مصدر جيد للسكر الطبيعي، والذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالانتعاش في الصباح.

الفواكه: الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها مصدر جيد للسكر الطبيعي، والذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالانتعاش في الصباح. • الخضروات: الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون. يمكنك إضافة الخضروات إلى وجبة الإفطار الخاصة بك عن طريق إضافتها إلى العصير، أو الشوفان أو البيض أو الزبادي.

الخضروات: الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون. يمكنك إضافة الخضروات إلى وجبة الإفطار الخاصة بك عن طريق إضافتها إلى العصير، أو الشوفان أو البيض أو الزبادي. • الماء: الماء مهم للحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين الأداء العقلي. من المهم شرب الماء في الصباح لبدء يومك على اليمين.

الماء: الماء مهم للحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين الأداء العقلي. من المهم شرب الماء في الصباح لبدء يومك على اليمين. واختتم " جوجل بارد أجابته ببعض النصائح لاختيار وجبة إفطار صحية:

• اختر الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة.

اختر الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة. • احصل على البروتين والدهون الصحية في وجبة الإفطار.

احصل على البروتين والدهون الصحية في وجبة الإفطار. • أضف الفاكهة والخضروات إلى وجبة الإفطار الخاصة بك.

أضف الفاكهة والخضروات إلى وجبة الإفطار الخاصة بك. • اشرب الماء في الصباح.

وقال "جوجل بارد" إذا كنت تبحث عن وجبة إفطار سريعة وسهلة، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك. يمكنك تناول وجبة إفطار صحية عن طريق تناول كوب من الزبادي مع الفواكه أو قطعة من خبز الحبوب الكاملة مع البيض أو الخضار. يمكنك أيضًا صنع عصير من الفواكه والخضروات أو تناول حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة.

وبسؤاله تحديدا عن أفضل أطعمة الصباح لدماغ أفضل؟ أجاب :



هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الدماغ، ولكن بعض أفضلها يشمل:

• البيض: البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ. يساعد الكولين على تحسين الذاكرة والتعلم والتركيز.

• الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي لها العديد من الفوائد الصحية للدماغ، بما في ذلك تحسين الذاكرة والتعلم والحماية من مرض الزهايمر.

• الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة غنية بالألياف، والتي تساعد على تحسين الوظائف الإدراكية. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب، الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ.

• الفواكه والخضروات: الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي لها العديد من الفوائد الصحية للدماغ، بما في ذلك تحسين الذاكرة والتعلم والحماية من مرض الزهايمر.

• الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف. كما أنها تحتوي على الفلافونويد، الذي يمكن أن يحسن الذاكرة والتعلم.

وشدد على أنه من المهم أن تتناول وجبة إفطار صحية كل يوم للحفاظ على صحة دماغك. وجبة الإفطار الصحية يجب أن تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والبروتين.

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