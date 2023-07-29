لهذا السبب .. دراسة توصي بملعقة واحدة من زيت الزيتون يومياً

المصدر: وكالات

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زيت الزيتون هو عبارة عن دهن سائل غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تمنحنا فوائد زيت الزيتون المتنوعة، ويتم استخلاصه من ثمرة الزيتون، حيث يتم الحصول على الزيت عن طريق عصر الزيتون الكامل. ويختلف تكوين زيت الزيتون باختلاف صنف الزيتون الذي يتم استخلاصه منه، ووقت الحصاد، وارتفاع شجر الزيتون، وعملية الاستخراج.

ويتكون زيت الزيتون بشكل أساسي من حمض الأوليك، مع نسب أقل من حمض اللينوليك، وحمض البالمتيك وغيرها.

ولزيت الزيتوف فوائد صحية جمة فقد توصل بحث جديد تم تقديمه، يوم الإثنين، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، إلى أن ملعقة واحدة فقط يوميا من زيت الزيتون قد تقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 في المئة، بحسب شبكة "سي أن أن".

وأوضحت الشبكة، أنه بجانب الوقاية من الخرف، فإن إدراج زيت الزيتون في نظامنا الغذائي المعتاد يمنحنا العديد من الفوائد الأخرى، أهمها حماية صحة القلب أو الوظيفة الإدراكية.

وقالت المؤلفة مشاركة في البحث وزميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد، آن جولي تيسيير، في بيان صحفي، إن "اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلا من الدهون الشائعة مثل السمن النباتي أو المايونيز التجاري هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل".

ووفقا للشبكة، شمل المشاركون في البحث ما يقرب من 60 ألفا و600 امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات، من عام 1990 إلى 2018، وحوالي 32 ألف رجل شاركوا في دراسة متابعة المهنيين الصحيين خلال الفترة الزمنية ذاتها. وبحثت الدراسة الأولى في عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المزمنة الرئيسية بين النساء في أمريكا الشمالية، بينما ركز البحث الآخر على الموضوع ذاته، لكن للرجال.

وأوضحت الشبكة أن مؤلفي البحث قيموا النظام الغذائي للمشاركين، الذين كانوا يبلغون من العمر 56 عاما في المتوسط في بداية الدراسة، كل أربع سنوات من خلال استبيان. وراجع الفريق أيضا جودة النظام الغذائي باستخدام مؤشر الأكل الصحي البديل، والذي يحدد تصنيفات للأطعمة والمغذيات التي تنبئ بالأمراض المزمنة.

ووجد مؤلفو البحث أنه على مدار 28 عاما، بصرف النظر عن جودة النظام الغذائي، ارتبط تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 في المئة، مقارنة بالمشاركين الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقا أو نادرا.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن استبدال ملعقة صغيرة يوميا من المايونيز أو السمن النباتي بنفس الكمية من زيت الزيتون كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة تتراوح بين 8 في المئة إلى 14 في المئة، وفقا للشبكة.

ومع ذلك، فإن هذا البحث لا يزال في مراحله الأولى، لذلك يحث بعض الخبراء غير المشاركين فيه على توخي الحذر وإجراء المزيد من المراقبة والتدقيق بمشاركة خبراء آخرين قبل نشر النتائج في مجلة علمية.

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