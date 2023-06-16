دراسة تكشف تأثير مشروبات الطاقة على عمر الإنسان

المصدر: وكالات

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تشير أبحاث أجرتها مجموعة من العلماء في جامعة كولومبيا الأمريكية إلى أن النقص في مركب التورين قد يؤدي إلى الشيخوخة في الحيوانات، إذ يظهر المركب قدرات على إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر.

ووجدت الدراسة أن مستويات التورين تنخفض بشكل ملحوظ مع تقدم العمر وأن تقديم التورين كمكمل غذائي أدى إلى تحسن كبير في صحة الفئران والقرود، وفقا لقناة الحرة.

والتورين هو عنصر شائع في مشروبات الطاقة، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Red Bull و Monster Energy و Rockstar و NOS و Full Throttle و AMP.

وتتوفر أيضا حبوب مكملات التورين، التي تفيد الأشخاص الذين لا يريدون استهلاك الكافيين والمحليات الموجودة في مشروبات الطاقة.

وجدت نفس الدراسة أيضا أن مكملات التورين يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة في الديدان والفئران والقرود ويمكن أن تطيل العمر الصحي للفئران بنسبة تصل إلى 12٪.

ويقول موقع Sci Tech Daily إن "التورين يمكن أن يكون إكسيرا للحياة بداخلنا يساعدنا على العيش حياة أطول وأكثر صحة".

وأظهرت دراسات سابقة دورا هاما للتورين في بناء العظام وتحسين المناعة والتقليل من السمنة وتحسين وظائف الجهاز العصبي.

وأظهرت البحوث أن مستويات التورين لدى الأفراد البالغين من العمر 60 عاما تبلغ حوالي ثلث تلك الموجودة في الأطفال بعمر 5 سنوات.

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