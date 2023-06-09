إعلان نهاية وباء حمى ماربورغ النزفية في غينيا الاستوائية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية وباء الحمى النزفية التي يسببها فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية الخميس بعد تسجيل 12 وفاة مؤكدة و23 وفاة قد تكون ناجمة عنه بعد أربعة أشهر من ظهور الحالات الأولى فيها.

وكتبت المنظمة في بيان أن "الوباء الناجم عن فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى الخميس في غياب تسجيل أي إصابة خلال 42 يومًا بعد خروج آخر مريض من مرحلة تلقي العلاج".

أُعلن عن تفشي الوباء في 13 فبراير وهو الأول من نوعه في غينيا الاستوائية الواقعة في إفريقيا الوسطى.

ويأتي إعلان منظمة الصحة العالمية بعد ستة أيام من إعلان خلو تنزانيا من الوباء النزفي الناجم عن فيروس قريب من فيروس إيبولا.

واضاف البيان "تم في الإجمال التثبت مخبريًا من 17 إصابة وتسجيل 12 وفاة. تُضاف إلى ذلك 23 وفاة محتملة تم الابلاغ عنها" جراء الحمى.

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