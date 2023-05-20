هل البيض البني أفضل للصحة من الأبيض؟

المصدر: وكالات

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يعتقد الكثير من الناس أن البيض البني يتفوق على نظيره ذي القشرة البيضاء من حيث جودته ووفرة المغذيات الموجودة به، لكن هل هذا صحيح في الواقع؟

ما الفرق بين البيض البني والبيض الأبيض؟

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، ولكن الاختلاف الفعلي الوحيد بين البيض البني والأبيض هو بالضبط اللون، كما تقول كريستال سكوت خبيرة التغذية المسجلة Top Nutrition Coaching، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

وأوضحت سكوت: "يتم وضع البيض البني بواسطة سلالات من الدجاج ذات الريش الأحمر أو البني، بينما يتم وضع البيض الأبيض بواسطة سلالات من الدجاج ذات الريش الأبيض (..) تحدد سلالة الدجاج لون قشر البيض"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتتفق معها خبيرة التغذية المعتمدة ميغان هيلبرت التي تقول إن لون دجاجات البيض يمكن أن يتراوح في أي مكان من الأبيض إلى البني، وبعضها تضع ألوانا برية أخرى مثل الأزرق الباهت أو الأخضر المزرق الفاتح.

بغض النظر عن لون القشرة، فإن جميع البيض مصدر قوي للبروتين والسيلينيوم وفيتامين A وفيتامينات B، بالإضافة إلى الكولين الداعم للدماغ.

لذلك إذا كان هدفك هو شراء أكثر أنواع البيض الصحي، فلا يجب أن تبحث في العوامل الخارجية. تقول سكوت: "النظام الغذائي للدجاج وظروفه المعيشية يمكن أن تخبرك عن فوائد البيض أكثر من لون القشرة".

من الناحية الغذائية، لا يستحق البيض البني السعر الأعلى. فلماذا هي أكثر تكلفة في المقام الأول؟

تقول سكوت: "السبب في أن البيض البني غالبًا ما يكون أكثر تكلفة من البيض الأبيض، هو أن سلالات الدجاج التي تضع بيضًا بنيًا تميل إلى أن تكون أكبر وتتطلب المزيد من الطعام والمساحة والعناية من السلالات التي تضع البيض الأبيض".

والأكثر من ذلك، أن الدجاج الذي يضع بيضًا بنيًا يضع بيضًا أكبر قليلاً، وعادةً ما تضع الدجاجات التي تضع بيضًا بنيًا عددًا أقل من البيض بشكل عام.

كل هذه العوامل يمكن أن تجعل تربية الدجاج البياض البني والمحافظة عليه أكثر تكلفة، وهو ما ينعكس في سعر بيضها.

أيهما صحي أكثر؟

لا يوجد فرق كبير بين البيض البني والبيض الأبيض. تقول سكوت إن كلا النوعين من البيض يحتويان على كميات مماثلة من البروتين والدهون والعناصر الغذائية الأخرى.

وتوضح: "يتم تحديد المحتوى الغذائي للبيضة إلى حد كبير من خلال النظام الغذائي للدجاج وظروفه المعيشية - لذلك، من المهم اختيار البيض الذي يتم إنتاجه بواسطة دجاج صحي ويتم الاعتناء به جيدًا، بغض النظر عن لونه".

فيما تقول هيلبرت: "مع ذلك، فإن أفضل أنواع البيض هي تلك التي يتم تربيتها في المراعي، وجدت الأبحاث أن البيض الذي يربى في المراعي يحتوي على دهون أوميغا 3، ومزيد من فيتامين D، وبيتا كاروتين (فيتامين A) أكثر من الدجاج الذي يتم تربيته على الأعلاف التقليدية".

بشكل عام، يجب أن يكون البيض عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي إذا كنت تبحث عن مصدر مناسب للميزانية من العناصر الغذائية عالية الجودة.

تقول هيلبرت إن البيض، يعد مصدرًا ممتازًا للفيتامينات D وE وK وA وأوميغا 3، وفيتامينات B والزنك والكولين.

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