أطعمة فعالة تقضي على الشخير

المصدر: البيان

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الشخير هو الصوت الذي تنتجه اهتزازات أنسجة مجرى الهواء العلوي الناعمة أثناء نومك، فعندما تغفو وتنتقل من حالة النوم الخفيف إلى النوم العميق، ترتخي عضلات سقف الفم (اللهاة) واللسان والحلق، ويمكن لأنسجة الحلق أن ترتخي بالشكل الكافي فتهتز وتسدّ مجرى الهواء، وعندما تأخذ نفسًا، تهتز أنسجة الحلق وتولّد صوتاً، وكلما كان مجرى الهواء أضيق، كان اهتزازه أسهل، وصوت الشخير أعلى.

والشخير أكثر شيوعاً لدى الرجال، لكنّه حالة تصيب العديد من النساء أيضاً. ويبدو أنه حالة وراثية في الأسر، وتصبح أكثر شيوعا مع التقدم في السن، فحوالي 40 في المئة من الرجال البالغين و24 في المائة من النساء البالغات مصابون بالشخير العادي. ويصبح الرجال أقل عرضة للشخير بعد سن الـ70. أمّا الشخير الذي يحدث بين الفينة والأخرى فهو حالة شائعة تقريباً. وحوالي 15 بالمائة من الناس يشخرون في معظم الليالي.

ويتردد البعض على الطبيب لمحاولة معرفة أسباب الشخير والتخلص منه. وهناك أيضا بعض الطرق البسيطة والفعالة لوقف الشخير والتمتع بقسط وافر من النوم ودون عناء. وتشير مجلة "فور زي" الألمانية إلى مجموعة من الأطعمة الفعالة، التي تساعد في وقف الشخير ليلا.

العسل

يعد العسل من الأطعمة التقليدية المساعدة على منع الشخير. ويكفي تناول ملعقة من العسل قبل النوم أو وضع القليل منه في كوب من الشاي من أجل إراحة الحلق. ويتوفر العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يمنع تراكم المخاط وبالتالي النوم بهدوء. كما أن العسل يخفف أيضا تورم الحنجرة ويساعد على الاسترخاء، وفقا لموقع دويتشه فيله الالماني.

الشاي

يرى نفس المصدر أن الشاي علاج حقيقي لمكافحة الشخير، حيث يساعد البخار المتصاعد من كوب الشاي الساخن على تنظيف المجاري الهوائية. وينصح بشكل خاص بشرب الشاي بالنعناع لما له من فوائد على مجرى التنفس. ويساعد الشاي على الحد من إنتاج المواد المخاطية في الأنف.

السمك

بدوره يساعد تناول السمك على وقف الشخير، لأنه يحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الأنف، والحصول على قسط وافر من النوم.

ويفضل تجنب تناول اللحوم الحمراء لأنها تتسبب في تعزيز التهابات في الجسم على غرار التهاب الشرايين الذي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأنف وبالتالي تعزيز الشخير.

زيت الزيتون

يتم هضم الدهون ببطء شديد، وهو ما يتسبب في حدوث حرقة المعدة في الليل وبالتالي الشخير. ويعتبر زيت الزيتون من الأطعمة التي تضمن حدوث هضم منتظم وأفضل. كما أن خصائص زيت الزيتون المضاد للالتهابات تساعد بشكل جيد مجرى التنفس، مما يوقف الشخير.

نصائح أخرى للتخلص من الشخير

وفي نفس السياق، يمكن اتباع بعض الإجراءات للتخلص من الشخير والتمتع بنوم هادئ مثل: الإقلاع عن التدخين، تغيير الوسادة، تخفيض الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة. وأيضا تجنب تناول أقراص مكافحة الشخير وبعض المستحضرات الطبية الأخرى لأنها ليس لها تأثير على الشخير، حسب موقع قناة "بي إر" الألمانية.

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