البوتكس آمن وفعال بنسبة 80% في علاج الصداع النصفي المتقدم

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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كشف رئيس شعبة طب الأعصاب في الدولة، أن العلاج بالبوتكس آمن وفعال بنسبة 80% لمرضى الصداع النصفي المتقدم الذي يتكرر 3-4 مرات شهريا ولا تظهر أعراض المرض إلا بصورة خفيفة جدا لا تؤذي المريض.

وقال الدكتور سهيل الركن لـ "البيان"، إن العلاج بالبوتكس يعطى كل أربعة أشهر من قبل طبيب الأعصاب وليس طبيب التجميل وفق بروتوكولات محددة من قبل الجهات الصحية، ويشترط أن يكون طبيب الأعصاب متدرباً على كيفية وأماكن إعطاء الحقن حيث أظهرت النتائج أن جميع المرضى الذين يعالجون بالبوتكس اختفت لديهم أعراض المرض بنسبة 80% وأصبحوا لا يزورون الطبيب إلا مرة واحدة كل 4 أشهر لأخذ حقن البوتكس.

وأشار إلى أن حقن (البوتكسين البوتولينوم) تعطى للمريض في ثلاث مناطق معينة في الرأس والعنق، مضيفا أن هذه التقنية فعالة جدا في علاج الشقيقة المتقدمة من قبل طبيب الأعصاب، ومنذ بدء إعطاء حقن البوتكس أبلغ عدد متزايد من المرضى نجاح العلاج في الحد من الصداع النصفي.

وأوضح الدكتور سهيل أن الصداع النصفي مرض عصبي وراثي، يشمل مجموعة من الأعراض العصبية منها وجع الرأس بالدرجة الأولى، والغثيان والرهاب الضوئي (الانزعاج من الضوء) وهو نتيجة خلل وراثي في جين معين.

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