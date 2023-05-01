5 طرق تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

المصدر: وكالات

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يمكن أن يساهم رفع معدل الأيض (العملية التي يحوّل فيها الجسم ما يتناوله من طعام أو شراب إلى طاقة)، في فقدان الدهون بالجسم، إلا أن معظم العقاقير التي تساهم في حرق الدهون، هي إما غير آمنة أو ليست فعالة.

وتالياً نصائح لرفع معدل حرق الدهون لتتمتع بصحة وقوام ممشوق.

الصيام

يلعب الصيام دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة به، للحصول على الطاقة.

ويساعد الصيام على تنظيم هرمونات الجسم المسئولة عن عملية الأيض، مثل الإنسولين وهرمون النمو.

النوم في غرفة باردة

عند النوم في غرفة باردة، تقوم الدهون البنية بالجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بهدف توليد الحرارة اللازمة لتدفئته، مما يساعد على فقدان الوزن.

رفع الأثقال

لا تساهم تمارين رفع الأثقال في بناء وتقوية العضلات فقط، بل تساعد أيضًا على رفع معدل حرق الدهون بالجسم خلال ساعات الراحة، كما تزيد مستويات هرمون النمو اللازم لفقدان الوزن.

الاستحمام بالماء البارد

ثبت أن الاستحمام بالماء البارد من الطرق الفعالة لفقدان الوزن، لأن برودة المياه تحفز الدهون البنية على ضبط درجة حرارة الجسم، عن طريق حرق الكثير من السعرات الحرارية.

تجنب الأطعمة قبل النوم

يجب تناول وجبة العشاء قبل الاستلقاء على السرير بمدة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات، لأن النوم بعد الأكل مباشرة من أسباب زيادة الوزن وصعوبة حرق الجسم للدهون.

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