الفاكهة المعجزة .. تساعد على النوم المريح

المصدر: وكالات

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يمكن أن تؤثر العديد من العوامل في الاستمتاع بنوم هانئ ليلاً، بدايةً من إجهاد العمل ومسؤوليات الأسرة إلى الأمراض. وليس غريبًا أن الاستغراق في النوم قد يستعصي علينا في بعض الأحيان.

فقد لا تستطيع أحيانًا التحكم في العوامل التي تمنعك من النوم. ولكن يمكنك اتباع بعض العادات التي تحفز النوم بصورة أفضل.

كشف مجموعة من الخبراء أن الكيوي بما فيه من خصائص قادر على تحسين جودة النوم لدينا بشكل كبير ما له أثر إيجابي للغاية على صحتنا الجسدية والعقلية.

وقال الخبراء إن تناول وجبة خفيفة من هذه الفاكهة المعجزة قبل النوم يمكن أن يساعدك حقا في الحصول على مزيد من "النوم المريح".

وأظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية، وتوقيت، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم للفاكهة قبل النوم.

وأوضح الخبراء: "تحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة ضبط مواعيد نومك".

تشمل التوصيات الأخرى عدم تناول الكافيين في المساء، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة مساء بل الحرص على تطبيقها في الصباح.

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