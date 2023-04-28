علامات تشير إلى تطور مرض الكبد الدهني

المصدر: وكالات

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مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا يُسبِّب أي أعراض في معظم الحالات، فإنه كثيرًا ما يتمُّ الانتباه إليه طبيًّا عندما تُشير اختبارات تُجرَى لأسباب أخرى إلى مشكلة في الكبد. ويُمكن أن يحدث ذلك إذا كانت حالة الكبد تبدو غير طبيعية عند الفحص بالموجات فوق الصوتية أو إذا كانت نتائج اختبار إنزيم الكبد لديكَ غير طبيعية.

وقد يؤدي استمرار مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد، والذي يعتبر المرحلة الأكثر تقدماً من مرض الكبد الدهني، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطراً على حياة المريض.

ومن الضروري أن نكون على دراية بأي علامات تحذيرية قد تحدث بسبب مرض الكبد الدهني المتقدم، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، 3 أعراض قد تظهر على اليدين تدل على مرض الكبد الدهني، على النحو التالي:

- احمرار في راحتي اليدين بسبب توسع الأوعية الدموية.

- بينما يكافح الكبد للعمل، قد تتحول أظافرك إلى اللون الأبيض، خاصةً الإبهام والسبابة.

- تعجر الأصابع، وهي حالة تحدث عندما تصبح أطراف الأصابع أكثر استدارة من المعتاد، بسبب انخفاض كفاءة الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إليها.

أعراض أخرى للكبد الدهني

التعب، وسهولة حدوث نزيف أو كدمات، وفقدان الشهية، والغثيان، وتورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، وفقدان الوزن، إضافة إلى حكة في الجلد، واليرقان، وتراكم السوائل في البطن.

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