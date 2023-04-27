ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام غذائي بدون سكر؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بما ان تناول السكر بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض كالإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وتسوس الأسنان وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وما إلى ذلك، لكن ماذا يحدث للجسم في حال قطع تناول السكر تمامًا؟.

يشترط هذا النظام الغذائي التوقف عن استهلاك السكر الطبيعي والصناعي نهائيًا لمدة 3 أيام، ومن اليوم الرابع حتى السابع، يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة في المساء.

قواعد النظام الغذائي الخالي من السكر

- تجنب الحلويات والفواكه.

- الابتعاد عن المشروبات السكرية، مثل العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة، بدون سكر.

- تناول الطعام بدون مقبلات، مثل الكاتشب والمايونيز.

- تناول اللحوم والأسماك والبيض.

- تناول وجبة إفطار واحدة تحتوي على الكربوهيدرات من الحبوب غير المحلاة.

- عند إدخال الفاكهة، يجب اختبار الأنواع قليلة السكر، مع ضرورة أن تكون الثمرة صغيرة الحجم.

فوائد النظام الغذائي الخالي من السكر

عند اتباع نظام غذائي بدون سكر لمدة أسبوع، يصبح الشخص أقل عرضة لـ:

- زيادة الوزن

- حب الشباب.

- تقلب المزاج.

- السرطان.

- السكري من النوع الثاني.

- أمراض القلب.

- تسوس الأسنان.

- ضعف الذاكرة.

- التعب.

الآثار الجانبية للنظام غذائي خالي من السكر

رغم تعدد المشكلات الصحية التي يحمي منها الرجيم الخالي من السكر، قد يسبب لبعض متبعيه عددا من الآثار الجانبية، سرعان ما تختفي في غضون مدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام عند اعتياد الجسم عليه، وتشمل:

- الصداع.

- الشعور بالتعب والإعياء.

- الكسل.

- تقلب المزاج.

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