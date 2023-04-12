أعراض تظهر على الوجه تحذر من الإصابة بالسكري

المصدر: البيان

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يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري. ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه. يحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.

وهناك عدداً من الأعراض تنذر بالإصابة بمرض السكري مثل الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن من دون قصد.

الشعور بالتعب والضعف.

سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.

الرؤية الضبابية.

غير أن موقع "Times Of India" نشر ثلاثة أعراض تظهر على الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري وهي:

1- جفاف البشرة

تعد جفاف البشرة من المشكلات الأكثر شيوعًا عند المصابين بداء السكري، ويرجع السبب إلى نقص السوائل في الجسم، نظرًا لكثرة التبول.

ويصبح مريض السكري عرضة بشكل أكبر للإصابة بجفاف البشرة، إذا كان غير مهتمًا بتعويض السوائل المفقودة، عن طريق شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم.

2- تقشر الجلد حول العين

إذا ظهرت بقع متقشرة حول العين يميل لونها إلى الأصفر، فهذا دليل على الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

3- بطء التئام الجروح

إذا كانت جروح الوجه تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الالتئام، فهذا يعني أنك مصاب بالسكري، لأن ارتفاع سكر الدم يقلل التروية الدموية الواصلة إلى موضع الإصابة، مما يؤدي إلى تطورها إلى تقرحات جلدية.

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