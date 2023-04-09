3 إضافات يمكن أن تحول القهوة إلى مشروب ضار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر القهوة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن ولها العديد من الفوائد الصحية على الجسم، وهي من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم.

ولا يستطيع الكثير من الناس الاستغناء عن شرب القهوة بشكل يومي، وقد يستخدم الأشخاص بعض الإضافات لتحسين مذاق القهوة دون علمهم بالأضرار التي قد تنتج عنها. وفقا لسكاي نيوز.

فيما يلي مكونات يجب استبدالها بأخرى لتخفيف نسب المضار الصحية:

المبيضات

تعتبر المبيضات من أسوء المكونات التي يمكن إضافتها للقهوة على الإطلاق، بسبب دخول الزيوت النباتية المهدرجة في تركيبتها.

تحتوي على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يمكن استبدال تلك المبيضات بالحليب العادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم أو حليب اللوز.



المحليات الصناعية

تبدو المحليات الصناعية جذابة لمن يراقب وزنه بانتظام، لكن الدراسات تربط استخدامها بمشاكل صحية خطيرة مثل ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز والسكري وفشل القلب وغير ذلك.

جرب استخدام مُحلي طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية مثل مستخلص "ستيفيا".

السكر العادي

أجمعت الدراسات على مخاطر السكر المرتفعة وآثار استخدامها السيئة على الصحة، ويمكنك استبدال السكر بالقرفة للحصول على حلاوة طبيعية.

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