باحثون يطورون «ضمادة ذكية» بمفعول سحري

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون «ضمادة ذكية» بمقدورها إيصال الدواء بدقة للجروح، ومراقبة تعافيها، وتسريع إصلاح الأنسجة. وقدم باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا في الهندسة الطبية بكلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، تفاصيل اختراعهم في مجلة «ساينس أدفانسيس».

ووفق الباحثين، فإن الضمادة الذكية ستكون ذات فائدة عظيمة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والذي غالباً ما يوقف أو يمنع عملية التئام الجروح.

وقد يؤدي ذلك إلى حالات أكثر خطورة.

وصنعت الضمادة الذكية من بوليمر مرن يحتوي على إلكترونيات وأدوية مدمجة، وفقما نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وتراقب المستشعرات الموجودة على الإلكترونيات جزيئات مثل حمض البوليك أو اللاكتات وحالات مثل مستوى الأس الهيدروجيني أو درجة حرارة الجرح، التي قد تشير إلى التهاب أو عدوى بكتيرية.

ويمكن للجهاز نقل البيانات لاسلكياً إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، لمراجعتها من قبل المريض أو أخصائي طبي.

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