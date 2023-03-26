الذكاء الاصطناعي يطور علاجاً للسرطان

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور الذكاء الاصطناعي علاجاً لشكل عدواني من السرطان في 30 يوماً فقط، وأظهر أنه يمكن أن يتنبأ بمعدل بقاء المريض على قيد الحياة باستخدام ملاحظات الأطباء، وفق «ديلي ميل».

وقد عمل باحثون من جامعة تورنتو مع «إنسيليكو ميديسين» لتطوير علاج محتمل لسرطان الخلايا الكبدية باستخدام منصة اكتشاف دواء بالذكاء الاصطناعي تسمى «فارما».

واكتشف الذكاء الاصطناعي مساراً علاجياً غير معروف سابقاً وصمم «جزيئاً جديداً ناجحاً» يمكن أن يرتبط بهذا الهدف. والنظام، هو من اختراع علماء من جامعة كولومبيا البريطانية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز