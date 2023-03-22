ماذا يحدث لصحتك عند شرب القهوة بالحليب على معدة فارغة؟

المصدر: وكالات

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تمثل القهوة عشقاً خاصاً لدى الكثيرين حول العالم، ويمثل فنجان القهوة الصباحي أحد الطقوس الدائمة لديهم نظراً لما تتمتع به من مذاق محبب، ورائحة منعشة، ومنبهة لكافة حواس الإنسان

هناك العديد من فوائد القهوة التي أثبتت علمياً، حيث إن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن يجب التنويه أيضاً إلى أن الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم، وسوف يعاني الشخص من القلق، والاضطراب.

وفقا لموقع " Thehealthsite"، القهوة مع الحليب والسكر ليست شيئًا جيدًا يجب على المرء أن يشربه أول شيء في الصباح، يأتي مع الكثير من المخاطر الصحية منها..

الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم

يمكن أن يؤدي شرب قهوة الحليب على معدة فارغة إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة مما يؤدي إلى عسر الهضم.

يزيد من مستويات التوتر

شرب القهوة بالحليب أول شيء في الصباح يمكن أن يمنحك المزيد من القلق والتوتر.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤثر الكافيين على طريقة جسمك في إدارة مستويات السكر في الدم.

التهابات الجسم

يمكن أن تساهم قهوة الحليب على معدة فارغة بشكل كبير في الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

سبب التقلبات المزاجية

تناول الكافيين، أول شيء في الصباح يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية.

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