مواد غذائية تحميك من خطر الإصابة بهشاشة العظام

المصدر: البيان

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تؤدي الإصابة بمرض هشاشة العظام إلى إضعاف العظام لتصبح هشة إلى درجة أن مجرد القيام بأعمال بسيطة كالانحناء إلى الأمام أو حتى السعال قد يسبب كسوراً في العظام، حيث يعود سبب ضعف العظام هذا في معظم الحالات إلى النقص في مستوى الكالسيوم والفُسفور، أو النقص في معادن أخرى في العظام.

وأكدت الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا خبيرة التغذية الروسية، أن تناول منتجات تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم يعد أمراً ضرورياً من أجل تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لها، يمكن الحصول على الكالسيوم والمغنيسيوم من الخضروات الورقية الطازجة: البقدونس والريحان والجرجير. كما أن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وكذلك بيض الدجاج والجبن.

وتنصح الخبيرة بإضافة الأسماك المحتوية على فيتامين D3 إلى النظام الغذائي، لأنه ينظم عملية التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم ويحافظ على متانة نسيج العظام.

وتؤكد على ضرورة ممارسة كبار السن النشاط البدني.

وتقول: "يجب على الإنسان أن يحافظ على النشاط البدني، لأنه فقط بفضل عمل العضلات تصبح العظام متينة، فإذا لم تعمل العضلات يمكن أن تبدأ لدى الشخص هشاشة العظام حتى في حالة التزامه بنظام غذائي صحي يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم".

ومرض هشاشة العظام يصيب الأنسجة الضامة، وغالبا ما يتأثر العمود الفقري وعظام الأطراف العليا والسفلى، وتؤدي الإصابة بهذا المرض إلى فقدان العظام لمتانتها، ما يزيد من خطر حدوث الكسور وتكررها.

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