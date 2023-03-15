مجدي يعقوب يكشف أسباب هبوط القلب

المصدر: البيان

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كشف السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، خلال مشاركته في محاضرة بمؤتمر قسم القلب بطب قصر العيني، عن "قصور القلب"، أن هناك أبحاثا كثيرة توضح لماذا يحدث هبوط القلب، ووجد أن هناك نوعا من البروتين يحدث بالجزيئات الموجودة بالقلب يؤدي لحدوث تغيير في شكل القلب، ويسبب هبوط القلب كما يحدث مع زهايمر المخ تماما.

ودعا يعقوب الجميع إلى العناية بالقلب من خلال ضبط الكوليسترول وضبط ضغط الدم، وعدم الحزن والاكتئاب لأن السعادة تطيل العمر وتجعل القلب يتحسن، والاكتئاب يقصر العمر مثلما يحدث مع متلازمة القلب المكسور، داعيا إلى الحرص على ممارسة الرياضة والجري والمشي والسباحة لأنها مفيدة جدا للقلب، وفقا لليوم السابع.



وأضاف، أن هناك أسبابا كثيرة لفشل القلب وهناك أبحاث كثيرة عن فشل القلب، مشيرا إلى أن هناك دراسات حول جينات المصريين لمعرفة جيناتهم حتى نعرف العلاج المناسب لهم، مشيرا إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يقدم حاليا كعلاج ولكن ما زالت أبحاثا بالمعمل، موضحا أن هناك مراكز في أفريقيا سيتم افتتاحها قريبا ومراكز اخرى بالعالم، بالإضافة إلى مركز لعلاج القلب سيتم افتتاحه قريبا في مدينة 6 اكتوبر في مصر للكبار والأطفال أيضا.

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