6 نصائح تساعدك على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب

المصدر: البيان

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تعتبر الدورة الدموية مهمة جدًا لصحتنا وتؤثر على العديد من جوانب ما نشعر به، غالبًا ما ننسى ذلك في خضم حياتنا المزدحمة، وإليك علامات ضعف الدورة الدموية وطرق تحسينها وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet"

بعض العلامات على ضعف الدورة الدموية منها برودة اليدين والقدمين وبطء الهضم، وانخفاض الطاقة، وركود العضلات (لأن الدم لا يتدفق على النحو الأمثل من خلال خلايا العضلات) ، وحتى الصداع بسبب ضعف تدفق الدم. والأسوأ من ذلك كله، أن مشاكل القلب تحدث غالبًا بسبب ضعف الدورة الدموية مثل أمراض الشرايين والسكري، لا يمكن لقلوبنا أن تعمل على النحو الأمثل بدون الدورة الدموية الصحية لأن صحة الشرايين تتأثر بشكل كبير بدورة الدم في الجسم.

نصائح لتحسين الدورة الدموية:

1- تناول نظام غذائي صحي: الأطعمة غنية بالمياه والفيتامينات والمعادن التي لا تطهر الجسم فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية التي تحافظ على قلوية الدم، تحارب هذه الأطعمة أيضًا السرطان، وستساعد في الاستفادة من كل جانب من جوانب صحتك الجسدية، حاول تضمين نوع من الطعام الطازج في كل وجبة تشمل بعض الخيارات الرائعة للدم: التوت البري وأنواع التوت الأخرى والحمضيات والخضراوات الجذرية والكرفس والخيار والأعشاب والخضراوات الخضراء.

2- تقليل الأطعمة الالتهابية: الأطعمة الالتهابية هي أسوأ كابوس في دمك، على الرغم من أننا لا نستطيع تناول الطعام بشكل مثالي طوال الوقت، تختلف العديد من الأطعمة في توازنها الحمضي / القلوي، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، فإن النظام الغذائي النباتي هو أسهل طريقة لتقليل الالتهاب، يساعد هذا في تحسين الدورة الدموية عن طريق تقليل العوامل الالتهابية في مجرى الدم والتي تؤثر على تدفق الدم الصحي إلى القلب.

3- تضمين الدهون الصحية: تساعد الدهون الصحية مثل الكتان والشيا والأفوكادو، على سبيل المثال، على زيادة تدفق الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتزليق الشرايين، من السهل العمل في نظامك الغذائي وفقط القليل من كل منها على مدار اليوم سيفي بالغرض.

4- النشاط البدني: تأكد من أنك تتحرك كل يوم، تساعد الحركة في الحفاظ على ضخ الدم والعمل بالطريقة التي يريدها جسمك، يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة قلبك، تساعد الحركة أيضًا في التدفق الليمفاوي المهم لتدفق الدم الصحي.

5- نظام غذائي خالي من اللحوم: يعد النظام الغذائي الخالي من اللحوم أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، اللحوم حمضية للدم وتؤدي إلى انسداد الشرايين والسكري والسرطان.

6- تقليل التوتر والإجهاد: تعتبر إدارة الإجهاد أمراً مهماً لنظام الدورة الدموية الصحي لأن الإجهاد يمكن أن يسبب اختلالًا في الهرمونات، ويجعل الجسم حمضيًا، ويمكن أن يضر قلبك نتيجة لذلك. الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى المشاكل الأكثر خطورة مثل النوبات القلبية تحدث جميعها من الإجهاد المزمن، تعمل اليوجا على تحسين تدفق الدم، جنبًا إلى جنب مع المشي، والارتداد، وغيرها من التمارين السهلة على مفاصلك. تساعد هذه الأنشطة البسيطة في تقليل التوتر بسبب الطريقة التي تؤثر بها على الجهاز العصبي المركزي وخفض الكورتيزول في الجسم.

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