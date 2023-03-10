3 أخطاء شائعة تدمر الأسنان

المصدر: وكالات

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يقال إن الابتسامة المشرقة التي تكشف عن أسنان بيضاء لامعة هي جزء من جمال الإنسان، وهي أسهل طريق للوصول إلى قلوب الآخرين، لكن كثيرين يدمرون أسنانهم دون قصد من خلال عادات يومية لا يدركون خطورتها على صحة أسنانهم، حيث تعمل تلك العادات الخاطئة على تآكل طبقة المينا التي تعد بمثابة واق لحمايتها من التكسر وأمراض في اللثة، رغم مواظبتهم على العناية بصحة الفم.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أطباء صحة الفم، يؤكدون أن العناية المنتظمة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة باستخدام الفرشاة والخيط وغسول الفم، قد لا تكون كافية عند ممارسة الكثير من العادات الخاطئة.

وكشف وي جيان طبيب أمراض الفم، من كوالالمبور في ماليزيا، أكثر 3 عادات تشكّل خطراً على صحة الأسنان واللثة، وهي: «قضم الأظافر والصرير واستخدام العيدان الخشبية».

وحذر الطبيب جيان من أن هذه العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية في اللثة وتكسر وإعوجاج في الأسنان.

ونصح بضرورة التوقف عن قضم الأظافر بالأسنان فقد تتركها متكسرة ومعوجة، وكذلك حذر من استخدام العيدان الخشبية، التي يمكن أن تسبب الإصابة بانحسار اللثة.

ولفت جيان أيضاً إلى أن «الصرير على الأسنان، يصيبها بالتشقق والكسور، كما يضعفها تماماً».

وحول أفضل طريقة للحفاظ على صحة الفم، يتفق خبراء الصحة على مجموعة من طرق العناية بصحة اللثة والأسنان.

وعن ذلك، دعت الإرشادات الصحية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إلى تقليل تناول السكريات للحفاظ على صحة الفم، وحثت على ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يومياً بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وأيضاً استخدام الخيوط الطبية لتنظيف الأسنان، مع إجراء فحوص منتظمة كل ستة أشهر.



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