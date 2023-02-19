هل قررت التوقف عن شرب القهوة؟.. هذا ما يحدث لجسمك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر شرب القهوة عادة يومية عند الملايين من البشر، ولكن إذا اتخذت قراراً بالتوقف عن تناول مشروبك المفضل فستحدث بعض الآثار الإيجابية وبعض الآثار السلبية لكنها ستكون مؤقتة.

ووفق موقع "inside" هذه ستكون أبرز التغيرات التي تطرأ على جسمك سواء صحياً أو نفسياً:

فقدان الوزن

تظهر الأبحاث أن الاستهلاك اليومي للكافيين في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية يزيد من مستويات السكر اليومية للمشاركين بنسبة 10٪ تقريبًا، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

ويؤدي الاستغناء عن مشروب الكافيين المليء بالسكر تمامًا إلى خفض مئات السعرات الحرارية من نظامك الغذائي في يوم واحد.



النوم أفضل



يمكنك الحصول على نوم ليلة أفضل بمجرد أن تبدأ في العيش بأسلوب حياة خالٍ من الكافيين، خاصةً إذا كنت معتادًا على شرب القهوة بعد الظهر أو المساء.

الصداع



عندما تتوقف عن شرب القهوة ، فإنك تحرم جسمك من الأدرينالين والدوبامين، وهي هرمونات تعمل كمحفزات طبيعية وتبقيك مستيقظًا، بدلاً من ذلك ، يندفع تدفق الأدينوزين - وهو هرمون مسؤول عن الراحة والتعب - إلى رأسك، مما يتسبب في حدوث تغيير في كيمياء الدماغ ينتج عنه صداع.

الشعور بالمرض



الصداع ليس هو العرض المؤلم الوحيد لانسحاب الكافيين، لكن هناك آثار جانبية مثل الاكتئاب والقلق والدوار وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والأرق والتهيج وتقلب المزاج والكسل.



أسنان قوية



تعتبر القهوة عالية الحموضة، مما يعني أنها تأكل مينا الأسنان والتوقف عن تناول الكافيين يحمي الأسنان من التآكل مدى الحياة ، مما يؤدي إلى ابتسامة أكثر بياضًا (وأكثر ثقة!).



الإمساك



يحافظ الكافيين على حركة أمعائك ، ولكن بدلا من ذلك تناول الكثير من الألياف (الموجودة في الحبوب الكاملة والخضروات والفاصوليا) واشرب الكثير من الماء ومارس الرياضة بانتظام.

الهدوء



بما أن الكافيين منبه، فإنه يرفع بشكل طبيعي مستويات الأدرينالين وهرمونات التوتر في جسمك، الإقلاع عن الكافيين سيقلل من شعورك بالتوتر والقلق.

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