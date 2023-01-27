بتكلفة 2 مليون دولار.. رجل يخفّض عمره البيولوجي 5 سنوات

المصدر: البيان

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ذكرت "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا حيوية (بيوتك)، بريان جونسون، قد خفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات على الأقل من خلال برنامج طبي صارم يمكن أن يكلف ما يصل إلى 2 مليون دولار سنويا.

ويبلغ بريان جونسون 45 عاما، ولكن تُظهر نتائج اختباره أنه يتمتع بقلب رجل يبلغ من العمر 37 عاما ورئتي شاب بالغ.

جونسون هو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية يأمل في "تغيير مسار الشيخوخة الطبيعي والحصول على أعضاء وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاما من خلال الخضوع لبرنامج مكثف يعتمد على البيانات يدعى Project Blueprint"، وفقا لقناة الحرة.

ووفقا لوكالة بلومبرغ "يمكن أن ينفق جونسون ما يصل إلى مليوني دولار على جسده هذا العام، وهناك لمحات مبكرة تظهر أنه يسير باتجاه كشف سر تغيير العمر".

وأفاد، آشلي فانس، من بلومبرغ أن "نتائج الاختبارات التي أجراها أطباء تشير إلى أن جونسون لديه قلب رجل يبلغ من العمر 37 عاما، وبشرة رجل يبلغ من العمر 28 عاما، وسعة رئة لشاب يبلغ من العمر 18 عاما".

ويقود البرنامج، أوليفر زولمان، وهو طبيب يبلغ من العمر 29 عاما يطلق على نفسه اسم "طبيب تجديد الشباب"، ويدعمه فريق مكون من أكثر من 30 خبيرا صحيا، وفقا للتقرير.

ولفتت بلومبرغ إلى أن "البرنامج الصحي لا يزال في مرحلته التجريبية ويتم تعديله باستمرار، ويتكون البرنامج الصحي من نظام يومي مكثف من المكملات الغذائية والوجبات والتمارين الرياضية ومجموعة كبيرة من الاختبارات الجسدية المنسقة بعناية".

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