وجبة واحدة في اليوم تزيد مخاطر الوفاة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، عن أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبط بارتفاع أخطار الوفيات بشكل عام. وارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة أخطار الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة أخطار الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. كما تبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 إلى 5 ساعات من بعضهما بعضاً مرتبط بزيادة أخطار الوفاة.

ويقول عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي: «كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم أكثر عرضة للوفاة».

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