انتهاء تفشي إيبولا في أوغندا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزيرة الصحة الأوغندية الأربعاء انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان انتشار المرض الذي أودى بحياة 55 شخصا.

وقالت وزيرة الصحة جاين روث أسينغ خلال حفل أقيم في موبيندي، بؤرة تفشي المرض "لقد نجحنا في السيطرة على فيروس إيبولا في أوغندا".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يكون تم القضاء على وباء عندما لا تسجل حالات حديدة لمدة 42 يوما متتالية، أي ضعف فترة حضانة وباء إيبولا.

قالت السلطات الصحية إن آخر مريض تم تأكيد إصابته، خرج من المستشفى في 30 نوفمبر.

وأكدت منظمة الصحة في بيان "أعلنت أوغندا اليوم (الأربعاء) نهاية تفشي فيروس إيبولا" مشيرة إلى تأكيد 142 حالة في البلاد ووفاة 55 شخصا.

وتفشى هذا المرض مجددا في 20 سبتمبر في وسط أوغندا، مع ظهور أول حالة لما يسمى بالسلالة "السودانية" التي لا لقاح لها حتى الآن.

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