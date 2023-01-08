نصائح مهمة لتجنب الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل

المصدر: وكالات

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، السبت، إلى الإبلاغ عن "الأعراض الجانبية" لمنتجات التجميل، لحماية المستهلك من الإصابة بها، والتقليل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.

والعرض الجانبي هو "تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود"، قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي، وفقا لما ذكرته الهيئة عبر حسابها بموقع "تويتر".

وعن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا، قالت الهيئة إنها تتمثل في "الاحمرار وتساقط الشعر، والحكة، وضيق النفس، والحروق بالجلد".

ولتفادي حدوث الأعراض الجانبية، فيجب "تخزين المنتجات بمكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة مواد كيميائية إليها".

ونصحت الهيئة بعدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادى انتقال العدوى، وتجنب استخدام المنتجات "مجهولة المصدر والمحتويات"، والتحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها.

وفي الفترة من 4 إلى 14 يناير، تدشن الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة ميدانية توعوية بعنوان "وعيك أجمل" في مدينتي الرياض وجدة، بهدف التعريف بالاستخدام الآمن لمنتجات التجميل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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