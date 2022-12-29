إبرة سحرية لإنقاص وزن الأطفال والمراهقين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة الدنماركية Novo Nordisk أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مددت الموافقة على دواء Wegovy لفقدان الوزن ليشمل الأطفال.

وبحسب ما نشرته روسيا اليوم، فقد سبق أن حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدامه لدى البالغين العام الماضي.

وفي التجارب السريرية، فقد المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما والذين أخذوا الحقنة الأسبوعية 14% من وزن أجسامهم على مدار 64 أسبوعا.

ويتطابق هذا تقريبا مع التجارب التي أجريت على البالغين، حيث فقد المتلقون 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعا.

وارتفعت شعبية Wegovy وOzempic في عام 2022 بسبب نجاحهما غير المسبوق في المساعدة في إنقاص الوزن.

وعزا إيلون موسك الفضل في ذلك إلى تحول جسده، وهناك شائعات أن نجوم هوليوود مثل كيم كارديشيان استخدموه أيضا.

وهناك بعض المخاوف بشأن فعالية Wegovy على المدى الطويل، مع وجود دراسة حديثة وجدت أن المستخدمين سيعيدون الوزن المفقود إذا توقفوا عن استخدام الدواء.

ويستمر انتشار السمنة لدى المراهقين في الولايات المتحدة في الارتفاع، ما يؤثر على المراهقين وعائلاتهم.

وقال الدكتور آرون كيلي، خبير السمنة لدى الأطفال بجامعة مينيسوتا، في بيان: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى خيارات جديدة لدعم المراهقين''.

وتوفر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أداة إضافية لمعالجة هذا المرض الخطير والمزمن والمتقدم.

واختبرت التجربة، التي أجرتها جامعة مينيسوتا، الحقن الأسبوعي لـ 201 شاب بدين. وثلثاهم استخدموا Wegovy، بينما تلقى الباقون استشارات إنقاص الوزن ولكن بدون دواء.

وبدأ المراهقون بمتوسط وزن 235 رطلا. في المجموعة المستخدمة Wegovy، فقد ما متوسطه 33 رطلا خلال التجربة التي استمرت 16 شهرا.

وتمكن ثلث المراهقين الذين استخدموا الدواء من فقدان ما لا يقل عن خمس وزنهم الإجمالي.

ووُجد أن الجرعة آمنة للاستخدام، ولكن الآثار الجانبية الأكثر احتمالا كانت الغثيان والقيء. وتمت مراقبة المشاركين أيضا لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء الدراسة.

واستعادت كلتا المجموعتين اكتساب الوزن في هذا الوقت، ولكن كان أكثر وضوحا في مجموعة الأدوية.

وتأتي الجرعات للمراهقين بنفس الحجم كما هي للبالغين. وسيبدأ المراهقون بحقن 0.25 ملليغرام أسبوعيا يمكن تناوله في الفخذ أو الذراع. وكل شهر يزداد حجم الجرعة قبل أن تصل إلى جرعة مداومة 2.4 مغم في الشهر الرابع.

ويصل معظم الناس إلى Wegovy عن طريق الوصفات الطبية وسيغطي التأمين ذلك في معظم الحالات.

وبعض الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة المفرطة ولكنهم يحاولون استخدام أي من العقارين يدفعون ما يزيد على 1000 دولار من أموالهم الخاصة مقابل ذلك.

ويعاني Wegovy حاليا من نقص ولم يتمكن الأمريكيون من بدء دورة علاجية جديدة لأكثر من شهر حتى الآن.

وأصبح الدواء، Ozempic، بديلا. يتم تصنيع كليهما بواسطة Novo ويستخدم المكون النشط semaglutide.

وتحول الكثيرون إلى Ozempic، الذي تمت الموافقة عليه لإدارة مرض السكري من النوع 2 ولكن يمكن استخدامه بشكل فعال لفقدان الوزن، كما أنه يواجه نقصا.

وتم تطوير semaglutide في الأصل لعلاج مرض السكري. وهو يعمل عن طريق مساعدة البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.

لكن العلماء وجدوا أيضا أن له آثارا جانبية تتمثل في تقليل الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن. عندما يأكل الناس الطعام، تبدأ الخلايا في الأمعاء بإفراز هرمون يسمى الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1).

وينتقل هذا إلى منطقة ما تحت المهاد - وهي بنية على شكل لوز في وسط الدماغ - لتنشيط هذه المنطقة لإثارة الشعور بالامتلاء أو الصحة.

وتخبر الآلية الجسم بالتوقف عن الأكل، لكنها تدوم بشكل طبيعي لبضع دقائق فقط. من ناحية أخرى، يحافظ semaglutide على نشاطه لعدة أيام.

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