القهوة.. فوائد للبعض وخطر على آخرين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر القهوة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها، كما تعد من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وينصح الأطباء بعدم شرب القهوة في حالات معينة لما قد تسببه من عواقب صحية على الجسم.

وكشفت دراسة جديدة، نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية، إن تناول كوبين أو ثلاثة من القهوة يومياً يرتبط بخطر الموت نتيجة مشكلات في القلب، عند الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وارتفع خطر الموت نتيجة أمراض القلب لدى شاربي القهوة بمعدل كوبين أو أكثر يومياً بمعدل الضعفين، مقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

بينما كان إدمان القهوة أكثر خطورة مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هائل في ضغط الدم، إلا أن الاتجاه نفسه "خطر الموت" لم يحدث لدى أولئك الذين لديهم ضغط دم عادي أو مرتفع قليلاً.

ودرس الباحثون وهم من اليابان، حالات 18 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40- 79 عاماً.

ووفقا للدراسة، فإن تناول الشاي الأحمر بأي كمية كانت لا يترك أثراً على صحة القلب.

وهذه أول دراسة تجد رابطا بين تناول القهوة والموت بسبب أمراض القلب لدى المصابين بالارتفاع الكبير في ضغط الدم.

وقال أحد الباحثين في الدراسة إن النتائج تدعم التأكيد على أن المصابين بضغط الدم المرتفع يجب أن يمتنعوا عن الإسراف في شرب القهوة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز