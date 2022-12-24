عصير الفاكهة الزائد يثير نوبات «داء الملوك»

المصدر: دبي - البيان

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يمكن تقسيم التهاب المفاصل إلى أشكال عدة، من أكثرها إيلاماً «النقرس». وتحدث هذه الحالة الناتجة عن المستويات المرتفعة من حمض اليوريك عند ظهور بلورات حادة تشبه الإبرة في المفاصل.

ووفقاً لبعض الدراسات، قد يؤدي عصير فاكهة غير محلى إلى نوبات مؤلمة تستمر لأيام أو أسابيع، وفق «إكسبريس». وربطت بعض الأبحاث بين عصير الفاكهة من التفاح والبرتقال وزيادة خطر الإصابة بهذه الهجمات. وفي إحدى الدراسات، كان الرجال الذين شربوا كأسين أو أكثر من عصير الفاكهة يومياً أكثر عرضة للإصابة بالنقرس (داء الملوك)، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد يومياً.

وأخبر بيتر سيمكين، أستاذ الطب الفخري في قسم أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة واشنطن لمؤسسة التهاب المفاصل، أن هذا لا يعني أنه يجب حذف تلك الثمار من نظامك الغذائي. وأوضح البروفيسور أن الأمر الأكثر أهمية هو إدارة كمية تناول الفاكهة. وتضيف مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية: «من المهم بشكل خاص مراقبة حجم حصتك عندما يتعلق الأمر بعصير الفاكهة». وذلك لأن عصير الفاكهة يحتوي على كمية أكثر تركيزاً من الفركتوز.

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