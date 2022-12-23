مستشفى إل إل إتش يطلق مركز العلاج بالأيورفيدا الشامل الجديد

المصدر: البيان

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افتتح القنصل بالسفارة الهندية الدكتور راماسوامي بالاجي مبنى "مركز فيدياشالا أيورفيدا" في أبوظبي.

ما هو العلاج بـ "أيورفيدا"؟

هو علاج طبي تقليدي هندي يركز على نهج شامل من الوقاية والشفاء وإعادة التأهيل، وقد منحته دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة كبيرة من خلال التعرف على فوائده، بعد أن اكتسب قبولا في المنطقة وجعلته تحت التغطية التأمينية.

ولذلك أنشأ مستشفى إل إل إتش في أبو ظبي "مركز فيدياشالا أيورفيدا" لتقديم خدمات الأيورفيدا الشاملة لمختلف الحالات الطبية بقيادة فريق من الأطباء ذوي الخبرة، حيث يقدم المركز علاجات متعددة من خلال مزج الطب الحديث مع الأيورفيدا التقليدية، وافتتح القنصل بالسفارة الهندية الدكتور راماسوامي بالاجي المركز في حفل أقيم بالمستشفى مؤخرا.

وقال الدكتور راماسوامي بالاجي "إن هذا العلاج لقي قبولا متزايداً في المنطقة، وهو مشمول في التأمين، وإنشاء هذه المراكز التي تحتوي على خبرات كبيرة وتقم خدمات عالية الجودة، سيعرف الناس أكثر بفوائد هذا العلاج، وأتمنى النجاح لهذا المركز الفريد".

ويقدم "مركز فيدياشالا أيورفيدا" أطباء ذوو خبرة سيركزون على تخفيف الآثار السيئة للأمراض المزمنة غير المعدية، وعلاج التهاب المفاصل والحساسية والربو والصداع النصفي وأمراض الجلد ومشاكل أمراض النساء، كما سيوفر جلسات أيورفيدا لتخفيف الألم الجسدي، والضغط النفسي، والأرق.

وطرح المركز باقات مختلفة للاختيار حيث تشمل الباقات حزم العافية قصيرة الأجل مثل التخلص من السموم، حزم الطاقة، العناية بالقدمين، المساعدة على النوم، وغيرها.

وحزم العافية طويلة الأمد مثل برنامج العناية بالعمود الفقري والمفاصل، وعلاج مضاد للقشرة، وعلاج مضاد للسيلوليت، وعلاج الأيورفيدا للتخلص من السموم، وماثروكالبام (رعاية أيورفيدا بعد الولادة)، وباقات العناية بالجمال، كما تتوفر في المركز برامج إنقاص الوزن ورعاية ما بعد الولادة وتعديل نمط الحياة.

وقال الدكتور شيام فيسواناثان، رئيس المركز إن الأيورفيدا يقدم فوائد كبيرة للمرضى من خلال الحد من آثار الأمراض المزمنة، وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعترف بعلم وممارسة الأيورفيدا، وأشار أن المركز سيتبع نهجاً يمزج الطب الحديث مع ممارسة الأيورفيدا لتقديم الدعم للمرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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