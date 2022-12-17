ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء واقفاً؟

المصدر: البيان

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على الرغم من فوائد الماء العديدة لصحة الإنسان، والتي منها تنظيم درجة حرارة الجسم، ودعم عمل الجهاز الهضمي، والمساهمة في إنقاص الوزن، والمحافظة على صحة الكلى، إلا أن وضعية الإنسان عند شرب الماء تؤثر على مدى استفادته من الماء.

أضرار شرب الماء واقفاً

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أنه بالرغم من فوائد شرب الماء العديدة، إلا أنها قد تُسبب أضرارًا على الجسم في حالة شرب الإنسان لها في حالة الوقوف، ومن تلك الأضرار الإصابة بقرحة المعدة نتيجة حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وعدم قيام الماء بدورها في تقليل الحموضة، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وأضافت أن شرب الإنسان للماء واقفًا قد يؤدي لالتهاب المفاصل، وذلك لأن الأعصاب تكون في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، ما يخل بتوازن السوائل، ويؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل، ولذلك يحدث التهاب المفاصل وتلفه.

وقد يؤدي شرب الماء واقفًا كذلك إلى إحداث فوضى في الجهاز الهضمي، لأنها تمر بقوة وسرعة كبيرة عبر قناة الطعام وتسقط على أسفل المعدة مباشرة، ما يخل أيضًا بتوازن السوائل، ويؤدي لزيادة السموم وعسر الهضم: «هذه الأضرار تجعلنا نلتزم بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فقال قتادة بن دعامة السدوسي: فقلنا لأنس رضي الله عنه فما حكم الأكل قائما؟ أمنهي عنه كالشراب، فقال أنس: هو أولى بذلك، فهو أشر وأخبث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحد قائما، فمن نسي وفعل ذلك فليخرج ما في جوفه استحبابا، وإلا فلا إثم عليه؛ لأن الشرب قائما مكروه وليس بمحرم.

أضرار شرب الماء واقفا على الكلي والكبد

وتابعت عبد الوهاب، موضحة أن هناك أضرارا لشرب الإنسان الماء واقفًا على الكلى والكبد، وذلك لأن شرب الماء بطريقة خاطئة لا يجعل الكلية تقوم بوظيفتها في تصفية السموم، إذ يمر الماء دون أي ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط مرتفع، وتستقر شوائبها في المثانة، بما يلحق الضرر بوظائف الكلى والكبد كما يتسبب في حدوث اضطرابات المسالك البولية.

ومن المخاطر الأخرى التي أوضحها الدكتور فيبول روستجي، الطبيب العام في أحد مستشفيات الهند، حدوث خطر على الرئتين، وذلك لأن العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة لا تصل إلى الكبد والجهاز الهضمي، بما يعرض الرئة والقلب للخطر لأن مستوى الأكسجين يتعرض للاضطراب بهذه الطريقة، وفقاً لموقع HealthShots.

فوائد شرب الماء جلوسا

لذلك نصح بشرب الماء أثناء الجلوس، حتى تقوم أجهزة الجسم بوظائفها الطبيعية دون أية مشاكل، ويستفاد الإنسان بفوائد الماء العديدة، والتي منها تحسين وظائف الدماغ، حيث يحافظ ترطيب الجسم على صحة الدماغ وعمله بالشكل السليم، فيمكن أن يؤدي عدم شرب الكمية الكافية من الماء إلى سوء المزاج، وضعف التركيز، والشعور بالقلق والإعياء، وتكرار التعرض للصداع.

ويؤدي كذلك شرب كميات كافية من المياه أثناء وضعية الجلوس إلى تحسين عملية الهضم، وعدم الإصابة بالإمساك، ويساعد شرب الماء على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أو الأيض، والتي يرتبط تنشيطها بتأثير إيجابي في مستويات الطاقة، كما يعمل شرب الماء على تخفيف انتفاخ البطن، الذي يحدث عادة عن سوء في الهضم، أو زيادة تناول الصوديوم.

ويعمل شرب الماء على تحسين مرونة المفاصل، حيث تحتوي الغضاريف الموجودة في المفاصل وأقراص العمود الفقري على ما يقارب 80% من الماء، ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض قدرة امتصاص المفاصل للصدمات على المدى الطويل، ما يزيد خطر الإصابة بآلام المفاصل، ويساعد أيضًا شرب الماء على تحسين المزاج، وعلى النقيض من ذلك يسبب الجفاف زيادة سرعة الانفعال، وانخفاض الشعور بالراحة.

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