دراسة تحذر من خطورة طريقة شائعة في طهي الأرز

المصدر: البيان

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كشفت دراسة حديثة أن عدم طهي الأرز بشكل صحيح يمكن أن يصيبك بالسرطان.

وقالت الدراسة التي أجرتها جامعة كوينز بلفاست في إنجلترا، ونقل عنها موقع "timesofindia"، إن المادة الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيرًا، وقد يؤدي إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.

ولفتت الدراسة أن الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى التسمم بهذه المادة الكيميائية والإصابة بالسرطان.

وفي دراسة أخرى، بدأت في منتصف التسعينيات لتحديد عوامل الخطر المحتملة جراء التعرض لمستوى عالي من الزرنيخ، أصيب ما مجموعه 9400 مشارك بالسرطان أثناء المتابعة، وكانت حالات سرطان الثدي وسرطان الرئة هي الأعلى.

وأوضحت الدراسة أن أفضل طريقة للتخلص من الزرنيخ من الأرز هي نقعه طوال الليل في الماء قبل الطهي، وبهذه العملية، تنخفض مستوى السموم بنسبة 80 %.

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