ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يومياً؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحب الكثير من الأشخاص تناول الشوكولاتة بشكل يومي وبكميات مختلفة وسط حيرة وجدل حول تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة على اختلاف أنواعها.

وبحسب تقرير نشره موقع "EatingWell"، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.

إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:

1- تحسين صحة القلب

تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

2- تحسين مستويات الحديد

تحتوي حصة 50 غراما من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرامات من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.

3- تحسين الأداء الإدراكي

أظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.

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