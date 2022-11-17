​المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً جديداً في مجال الجراحات الروبوتية

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حقق مركز التميز في الجراحة الروبوتية بالمستشفى الأمريكي دبي إنجازاً جديداً في الجراحات المعقدة طفيفة التوغل بعد إجراء جراحة ناجحة لاستئصال جزئي للكلية، من خلال إزالة الأورام الكلوية التي قد تكون سرطانية والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الأنسجة الكلوية المحيطة، ما يعني إنقاذ الكلية واستمرارها بأداء وظائفها.

أجرى د. محمد المصارع، استشاري جراحة المسالك البولية الحاصل على شهادة البورد البريطاني، والذي يتمتع بخبرة واسعة بجراحات الكلى الروبوتية، الإجراء المعقد باستخدام أحدث نظم الجيل الرابع من نُظم دافينشي (Da Vinci Xi)، حيث إن المستشفى الأمريكي دبي، باعتباره رائداً في الجراحات الروبوتية، هو أول منشأة طبية في الإمارات العربية المتحدة توظّف هذه التكنولوجيا فيما يزيد عن ألف جراحة روبوتية.

شرح الدكتور المصارع: "أظهرت التحاليل وجود دم في البول لدى المريض (بيلة دموية)، ما يعني احتمالية وجود إصابة بسرطان الجهاز البولي في بعض الأحيان". "خضع المريض لأشعة مقطعية كشفت وجود كيسة مركبة ذات مظهر غير طبيعي في الجزء العلوي من الكلية اليسرى. وبعد مناقشات مكثفة معه ومع زوجته لشرح ومناقشة خيارات العلاج المختلفة، اختار المريض الاستئصال الجزئي الروبوتي للكلية".

قال الدكتور المصارع: "أجرينا العملية الجراحية وأزلنا الكيسة بنجاح مع الحفاظ على نسيج الكلى السليم، وقد تعافى المريض تماماً دون أي مضاعفات".

وأضاف: "الاستئصال الجزئي الروبوتي للكلية هو خط العلاج الأول وهو المعيار الأساسي لأورام الكلى الموضعية، والسرطانات، والكيسات الكلوية ذات المظهر غير الطبيعي (الكيسات المركبة). والجراحة الروبوتية هي إجراء طفيف التوغل يتميز بمنافع كبيرة؛ تشمل التعافي والعودة إلى الأنشطة اليومية بسرعة، وتخفيف الألم الناجم عن العملية، وتسريع التعافي، وتقليص فترة الإقامة في المستشفى، ونتائج تجميلية أفضل، وندوب أصغر، ومشكلات أقل فيما يتعرق بالجرح، كالعدوى أو الفتق، كما أنه يساعد على الإزالة الدقيقة لكامل الورم، ونقله إلى المختبر لإجراء التحليل والتقييم الدقيق والمناسب".

وواصل الدكتور المصارع أنه "في حالة المرضى المصابين بأورام كلوية أكبر، قد لا يكون الاستئصال الجزئي للكلية مجدياً لكل الحالات، وقد نحتاج إلى استئصال كامل الكلية والذي يمكن أيضاً إجراؤه باستخدام الجراحة الروبوتية والتي تضمن تعافي أسرع من الجراحات التقليدية".

وكجزء من التزامه في توفير الخيارات العلاجية الفعَالة للحالات المرَضية المهددة للحياة، يقدم المستشفى الأمريكي دبي علاجات متقدمة، ويعتمد أحدث التقنيات الطبية، كما أنه يوظَف خبراء على درجة عالية من التدريب والتخصص، ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة فضلاً عن تفهمهم وتعاونهم التام مع كل مريض.

يجري المستشفى الأمريكي دبي أغلب العمليات الجراحية للكلى وغيرها من الجراحات بالاستعانة بالتكنولوجيا الروبوتية، ويقدم رعاية صحية فعالة بدءاً من الوقاية والرصد إلى التشخيص والعلاج الفعال للمرضى في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتعزيزاً لمكانة الإمارات الإقليمية كمركز للسياحة الطبية للمرضى الساعين إلى رعاية تخصصية من مستوى عالمي، كان المستشفى الأمريكي المنشأة الطبية الأولى في دبي التي تقدم الجيل الرابع من نظم دافنشي الجراحية (da Vinci Xi) لإجراء الجراحات الروبوتية، ليعزز المستشفى الأمريكي بذلك أيضاً مكانته كرائد في التحول الطبي الرقمي.

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