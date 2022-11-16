المصدر: وكالات

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إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة يمكن أن تضر قلبك، لذلك عليك الحفاظ على نظام غذائي جيد للحفاظ على مستوياته، وهناك عدة مشروبات تساعدك على انخفاض فيه، إليك أهم مشروبات تخفض ضغط الدم:

عصير الطماطم

تبين أن لعصير الطماطم دورا في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات ضغط الدم، إذ بينت دراسة أن شرب كوب من عصير الطماطم يوميًا حسن قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول منخفض الكثافة، وفقا لموقع ويب طب.

لكن ينصح بعدم شراء عصير الطماطم الجاهز أو اختيار الأنواع غير المملحة؛ لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والتي ترفع الضغط.

عصير الشمندر

الشمندر الأحمر يحتوي على أكسيد النيتريك (Nitric oxide)، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.

يمكنك أن تأكل جذر الشمندر كله، وأن تضيفه إلى البطاطا المقلية، كما يمكنك خبزها في رقائق.

وكن حذرًا عند التعامل مع الشمندر، حيث يلطخ يديك وملابسك بسبب الصبغة الحاوي عليها.

عصير التوت

عصير التوت خاصة التوت البري من مشروبات تخفض ضغط الدم، إذ يُعد غنيًا بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات (Flavonoids)، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

يمكنك الحفاظ على التوت مجمدًا وعصره فيما بعد، أو استخدامه كمنكه إضافي على بعض المنكهات الأخرى التي قد تفضلها.

شاي الكركديه

شاي الكركديه (Hibiscus tea) يمتلك العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، وشاي الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم؛ لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا وهي تُشبه مضادات الأكسدة.

ومن المعروف أن المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أيضًا، مما يجعلها مشروب طاقة آخر لضغط الدم.

هذا المشروب من السهل إضافته إلى روتينك اليومي، وقد أظهرت الدراسات أن ثلاثة أكواب يوميًا من شاي الكركديه تعمل على خفض ضغط الدم الانقباضي.

عصير الرمان

عصير الرمان من مشروبات تخفض ضغط الدم الممتازة، حيث يحتوي على خصائص تساعد على خفض ضغط الدم.

لأن عصير الرمان هو مثبط طبيعي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فهو يعمل مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يجعل هذا المشروب مميزًا جدًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الدراسات وجد الباحثون أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30%.

الماء

الماء شراب بسيط إلا أن تأثيراته عالية إذ يقوم بمعالجة قائمة كبيرة من الأمراض، في حين أنه قد لا ينقص ضغط الدم على الفور.

والكثير من الناس يعانون من الجفاف المزمن الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم، ويقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، مما يدفع الأوعية الدموية إلى التقلص في محاولة للحفاظ على الماء من فقدانه.

الحليب

يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم (Calcium)، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومن أجل الحصول على فوائد الحليب يُنصح باستخدام الحليب الأعلى في الكالسيوم وأقل في الدهون، وهو الحليب قليل الدسم الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من الحليب عالي الدهون والذي يُعرف بالحليب كامل الدسم.

الشاي

بينت العديد من التجارب نتائج إيجابية للشاي في خفض ضغط الدم، سواء الشاي الأخضر أو الأسود.

مع ذلك كانت النتائج الإيجابية أكثر عند استهلاك الشاي الأخضر، لذلك يمكن ضمه لقائمة مشروبات تخفض ضغط الدم.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول (Polyphenol)، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

كما من الممكن لزيت الزيتون أن يساعدك في الحصول على حصتين أو ثلاث حصص يومية من الدهون.

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